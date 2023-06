Rusia şi SUA sunt în legătură cu ambasadele lor. Lavrov: „Nimeni nu vrea un război nuclear”

Consilierul pentru securitate naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, a luat legătura cu Moscova pentru a discuta despre ambasada Rusiei, respectiv a Statelor Unite, iar cele două părţi sunt în convorbiri pe această temă, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat joi de Reuters.

Ambasadele celor două ţări au fost drastic şi reciproc reduse în ultimii ani în contextul în care relaţiile s-au înrăutăţit, în special de când Rusia a anexat Crimeea de la Ucraina în 2014 şi mai ales după ce Moscova a lansat o invazie la scară largă în Ucraina anul trecut, în ceea ce ea numeşte "operaţiune militară specială".

Personalul diplomatic american în Rusia este acum la circa a zecea parte din nivelul său din 2017 de 1.200, iar aproximativ jumătate sunt puşcaşi marini sau gărzi de securitate.

Relaţiile s-au înrăutăţit şi mai mult în martie după ce Moscova l-a arestat pe jurnalistul american Evan Gershkovich, acreditat în Rusia pentru Wall Street Journal, sub suspiciunea de spionaj - o acuzaţie respinsă de angajatorul său şi e administraţia americană.

Ads

De asemenea, nu există semne ale reluării eforturilor de control al armelor de către foştii rivali ai Războiului Rece, după ce preşedintele Vladimir Putin a suspendat în februarie participarea Moscovei la tratatul de arme nucleare New Start, ultimul pact asupra armelor rămas între SUA şi Rusia.

Discuţiile programate în legătură cu reluarea inspecţiilor în virtutea tratatului au fost anterior anulate, Rusia spunând că nu are rost să discute acest lucru fără a include întrebări strategice mai ample.

Miercuri, în textul unui interviu acordat televiziunii publice ruse, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a făcut referire la unele dintre aceste chestiuni.

"Nimeni nu vrea un război nuclear, şi nu a fost în zadar (...) că s-au creat contrabalanţe sub forma acelor tratate despre care am vorbit - asupra apărării antirachetă, rachetelor cu rază de acţiune medie şi scurtă şi Tratatul privind Armele Ofensive Strategice (New Start)", a spus el.

Ads

În ciuda îngheţului profund al relaţiilor, au existat unele semne că se menţine contactul.

În decembrie anul trecut, Rusia a acceptat să facă un schimb între vedeta americană de baschet Brittney Griner, închisă, cu Viktor Bout, un traficant de arme rus aflat în detenţie în Statele Unite, după contacte între serviciile de informaţii ale celor două ţări.

Iar luni Lavrov a spus că ambasadoarea SUA, Lynne Tracy, a vorbit cu reprezentanţii ruşi şi a dat "semnale" că Statele Unite nu au fost implicate în revolta din weekend a mercenarilor Wagner, exprimându-şi speranţa că arsenalul nuclear al Rusiei este în siguranţă.

Lavrov de asemenea a citat-o pe Tracy spunând că revolta este o afacere internă a Rusiei.

Printre altele, în acelaşi interviu, ministrul rus de externe a acuzat Germania şi Franţa că nu au luat măsuri serioase pentru a iniţia un dialog cu Moscova, în timp ce un emisar al Vaticanului a sosit la Moscova în cadrul eforturilor pentru a ajunge la negocieri de pace cu Ucraina.

Ads

Occidentul nu a făcut până acum "nicio propunere serioasă", a spus Lavrov miercuri la televiziunea rusă, potrivit media de stat.

Cancelarul german Olaf Scholz şi preşedintele francez Emmanuel Macron "au ameninţat" că îl vor suna pe preşedintele Vladimir Putin de luni de zile, a declarat Lavrov, potrivit agenţiei de presă de stat TASS, preluată de Reuters. "Dar dacă vreţi să-l sunaţi, sunaţi-l - şi de ce să anunţaţi public?", a notat Lavrov.

Relaţiile dintre Berlin şi Moscova s-au deteriorat serios de când a început războiului împotriva Ucrainei în februarie anul trecut. Discuţiile directe între Putin şi liderii occidentali au dispărut de la începutul războiului.

Germania a sprijinit în mod constant Ucraina în lupta ei împotriva Rusiei cu arme şi bani, cerând retragerea trupelor ruse.

Într-un interviu pentru un ziar în mai, Scholz a spus că vrea să reia discuţiile cu Putin "la momentul potrivit", dar nu a precizat o dată.

Criticii susţin că nu are sens să discuţi cu Putin în timp ce el nu arată nicio intenţie de a pune capăt războiului din Ucraina.

Ads