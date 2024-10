Un bărbat și-a dat foc la Washington în semn de protest față de atacurile Israelului în Gaza VIDEO

Un bărbat care pretindea că este jurnalist a încercat să îşi dea foc, sâmbătă, 6 octombrie, la Washington, în semn de protest faţă de ofensiva israeliană din Gaza, în timpul uneia dintre demonstraţiile pro-palestiniene care au atras mii de persoane în Statele Unite, relatează AFP.

El a reuşit să îşi dea foc braţului stâng înainte ca trecătorii şi poliţiştii să îl stropească cu apă şi să reuşească să stingă flăcările cu keffiyehs, eşarfe tradiţionale palestiniene.

Poliţia a declarat că „rănile sale nu i-au pus viaţa în pericol”.

Man claiming to be a CBS-affiliated journalist sets himself on fire saying, “We spread the misinformation,” at the Washington DC protest against 1 year of Israeli-U.S. war on Gaza.

Graphic and shocking footage from a colleague. pic.twitter.com/uIrbMT183M