Jurnaliști uciși într-un bombardament israelian din Liban. Reacția armatei lui Netanyahu

Lovitura israeliană în care au murit trei jurnalişti vineri dimineaţă, 25 octombrie, în sudul Libanului este "în curs de analiză", a indicat seara armata israeliană, acuzată de autorităţile libaneze că a comis o "crimă de război", notează AFP.

Armata israeliană "a efectuat o lovitură împotriva unei structuri militare a Hezbollah la Hasbaya, în sudul Libanului (şi) în timp ce teroriştii se aflau înăuntru", a explicat armata într-un comunicat. "La câteva ore după lovitură, au fost primite informaţii potrivit cărora în această lovitură au fost loviţi jurnalişti. Incidentul este în curs de analiză", a adăugat armata.

Atacul, lansat la ora 03.30, a vizat Hasbaya, o localitate situată într-o regiune cu majoritate druză care până atunci fusese cruţată. Mai multe echipe media s-au instalat acolo în urmă cu o lună pentru a acoperi războiul dintre mişcarea islamistă libaneză şi armata israeliană, care a lansat operaţiuni terestre în interiorul Libanului pe 30 septembrie.

Au fost ucişi doi jurnalişti de la canalul pro-iranian Al Mayadeen şi unul de la canalul Hezbollah, Al-Manar.

The residence of the press teams in Hasbaya in the south of Lebanon, bombed by the occupation army, which resulted in:

The death of the cameraman of Al-Manar TV Wissam Qassem, the photographers and technicians of Al-Mayadeen Ghassan Najjar and Muhammad Reda. pic.twitter.com/L5WOJVgZU0