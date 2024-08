Spitalul subteran al Israelului cu săli de operație și maternitate. Se află într-un oraș aproape de granița cu Libanul VIDEO

Spitalul subteran din Haifa FOTO / Centrul Rambam via Times of Israel

Israelul are un uriaș spital subteran sub orașul Haifa, situat la circa 200 de kilometri de granița cu Libanul. Spațiul nu are încă pacienți și a fost în așteptare la puțin timp după atacurile din 7 octombrie 2023. Sunt 2.000 de paturi acolo, dar și o maternitate.

Spațiul a fost excavat în 2006, adânc sub orașul Haifa, din nordul Israelului. Centrul Medical Rambam a excavat acest buncăr după războiul Israel-Hezbollah din 2006, arată Știrile Pro TV.

În mod normal, este o parcare cu mai multe etaje, dar poate fi transformată într-un spital în mai puțin de trei zile, mai arată sursa citată.

Unitatea medicală ar putea primi pacienți și de la spitale din apropiere în cazul unui atac major.

