Un agent dublu, care a fost folosit de CIA și Stasi în timpul Războiului Rece, a detaliat pentru un grup de cercetători, care au desfășurat un studiu privind consecințele psihologice ale misiunilor secrete, cum a fost activitatea sa clandestină și ce evenimente l-au marcat pentru restul vieții.

„Eram gol, legat cu cătușe de un scaun. Trei sau patru bărbați în uniformă stau în jurul meu, unul dintre ei în spatele meu cu un baston... „Sie sind ein Verräter! (Ești un trădător!), se răstesc ei".

Acestea sunt cuvintele agentului dublu „M”, care a operat pentru serviciul de securitate olandez și CIA împotriva Stasi-ului est-german timp de 22 de ani. La începutul lui 1985, părea că Stasi ar fi putut să-i fi descoperit înșelăciunea – și adevărata sa loialitate față de Vest. Se afla în Berlinul de Est în acel moment și agenții îl treziseră brutal pe M, în jurul orei 4 dimineața. Încă în pijama, a fost dus din casa conspirativă în care stătea pentru ședințe de informare cu superiorii săi Stasi într-o dubă cu geamurile înnegrite, care l-a transportat, sub pază înarmată, la o închisoare.

I-au spus că se află în Untersuchungshaftanstalt (centrul de detenție preventivă) Berlin-Hohenschönhausen, un loc notoriu în timpul Războiului Rece, aflat sub controlul Ministerului Securității Statului (Stasi). M a fost obligat să treacă printr-o inspecție degradantă și extrem de dureroasă a cavităților, înainte de a fi dus – încă dezbrăcat – într-o cameră de interogatoriu.

Cei care practic l-au răpit l-au intimidat turnând peste el apă rece până după-amiază. L-au batjocorit în mod constant, spunând lucruri precum „ai trădat marxism-leninismul” și „ești un agent CIA”. Cu toate acestea, M a spus că se simțea în mod ciudat liniștit, pentru că acuzațiile nu erau specifice – erau menite doar să-l provoace. Cu alte cuvinte, interogatorii săi păreau să nu aibă dovezi.

M a oferit un interviu pe larg între 2019 și 2021 despre cariera sa de spion în timpul Războiului Rece, pentru doi profesori de la universități din Țările de Jos. Acesta a povestit despre viața lui de „agent dublu” și despre cum, în cele din urmă, a fost părăsit de cei pe care îi servise. Cercetarea profesorilor a fost revizuită de colegi și publicată în Jurnalul Internațional de Informații și Contrainformații. Dar este greu de știut întregul adevăr când vine vorba de lumea secretă a spionajului.

Este important de subliniat cât de rar este ca un fost agent al serviciilor secrete să se deschidă și să vorbească în mod evident despre experiențele sale. M le-a oferit cercetătorilor o perspectivă cu adevărat unică asupra funcționării secrete a trei agenții de informații diferite, au afirmat ei. A vorbit despre probleme despre care nici măcar nu i-a spus soției sale.

Cariera de spionaj a lui M a început în a doua jumătate a anilor 1960, când serviciul de securitate olandez, BVD (Binnenlandse Veiligheidsdienst) – predecesorul actualului AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) – l-a recrutat. El lucra pentru o multinațională olandeză. Acea carieră avea să ofere o acoperire excelentă pentru munca sa clandestină, deoarece implica multe călătorii internaționale.

M a lucrat pentru serviciul olandez timp de mulți ani și, ulterior, pentru CIA. Americanii au fost dornici să-l folosească când au aflat că a fost recrutat și de brațul de informații externe al Stasi – renumita Hauptverwaltung (Administrația principală) A, cunoscută sub acronimul său HVA.

Pe o perioadă de peste 20 de ani, de la sfârșitul anilor 1960 până la sfârșitul Războiului Rece, HVA l-a considerat pe M agentul lor și el le-a oferit est-germanilor informații – o mare parte din acestea obținute prin multinaționala pentru care lucra. Dar în tot acest timp, loialitatea sa principală a fost față de serviciul olandez și CIA. Din perspectiva est-germanilor, M a fost într-adevăr un trădător.

Un joc dublu?

Motivul lui M pentru a-și împărtăși povestea provine din dorința lui de a afla mai multe despre anumite episoade din cariera sa de spionaj. Vrea să afle, în special, de ce mânuitorii săi est-germani, pe care reușise să-i înșele cu atâta succes atât de mulți ani, păreau brusc să se întoarcă împotriva lui la mijlocul anilor 1980.

A reieșit că interogatoriul umilitor a fost de fapt o simulare de arestare condusă de mânuitorii Stasi pentru a-i testa curajul. Dar episodul a sădit o sămânță de îndoială în mintea lui M cu privire la faptul că Stasi îl bănuiau de trădare. O sămânță care avea să crească de-a lungul anilor și să devină o obsesie.

Potrivit lui M, doar „trădarea” din cadrul CIA ar putea explica asta – că o cârtiță din cadrul serviciului de informații american l-a trădat ca agent dublu KGB-ului sovietic. În timpul Războiului Rece, KGB-ul, desigur, a lucrat foarte strâns cu Stasi. În mai multe rânduri, M a discutat despre posibilitatea ca cineva ca Aldrich Ames, o cârtiță notorie KGB în interiorul CIA între 1985 și 1994, să fi fost responsabil pentru trădarea lui.

În toate cele șase interviuri, M a subliniat caracterul distinctiv al relațiilor sale cu cele trei servicii diferite cu care s-a ocupat. Cei doi superiori ai săi Stasi îi erau cunoscuți ca Wolfgang și Heinz. Întâlnirile lui M cu ei aveau adesea loc în Berlinul de Est și, uneori, în alte locații din Blocul de Est, cum ar fi Bulgaria sau Iugoslavia. M putea face cu ușurință astfel de călătorii în spatele Cortinei de Fier, fără a ridica suspiciuni.

Găsirea cârtiței CIA

Până în 1985, M era un agent dublu experimentat și părea să se înțeleagă foarte bine cu mânuitorii lui Stasi, Wolfgang și Heinz. Nimic, așadar, nu-l pregătise pentru interogatoriul din închisoarea Hohenschönhausen.

În timp ce M vorbea cu nerăbdare despre entuziasmul și deziluzia pe care le-a simțit ca urmare a carierei sale de spionaj, inițial a fost reticent să vorbească despre această „arestare simulată” traumatizantă. În cele din urmă, însă, a povestit profesorilor despre asta în detaliu – ceva ce nu mai făcuse înainte, nici măcar soției sale.

El a spus: "Era primăvara devreme și destul de frig. Comportamentul lor a fost cel puțin dur. După ce te-au primit, te examinează. Ți se ordonă să te dezbraci complet. Toate deschiderile corpului sunt inspectate destul de dur. M-au aruncat într-o celulă de închisoare, iar după un timp m-au scos din nou. Gol pe coridoare în drum spre camera de interogatoriu. Coridoarele erau luminate. Și dacă cineva sosea din direcția opusă, îți împingeau fața în perete... A fost copleșitor, ca să ma exprim delicat.

M a adăugat: „Devii total demoralizat. Nu poți face nimic și ești absolut neputincios. Ei îți fură, parcă, identitatea și îți iau orice fărâmă de umanitate.” Mental, el a recitat mantra: „Continuă să negi, nu ceda. Continuă să insiști că, în calitate de străin, te-ai dedicat cauzei bune, socialismului...”

De ce Stasi l-a supus pe M la un interogatoriu atât de dur și intimidant a rămas un mister. A existat o suspiciune din partea HVA, bazată pe o pistă de la o cârtiță KGB din CIA? Sau a fost doar o modalitate prin care est-germanii să-i testeze rezistența mentală, să verifice dacă puteau conta pe el într-o situație stresantă? În anii următori, el și-a pus aceste întrebări în mod repetat. Posibilitatea trădării din interiorul CIA a devenit o obsesie.

Oricum, interogatoriul s-a încheiat brusc și în mod bizar. Wolfgang și Heinz au intrat pe neașteptate în cameră și s-au apropiat de el la modul cel mai cordial: „Felicitări! Ai trecut testul, acum ești unul dintre noi!”

M a fost dezlegat de pe scaun, i-au dat hainele înapoi și a fost dus într-o cameră pentru a se împrospăta. Apoi a fost dus într-o altă casă conspirativă unde a primit un premiu: o medalie de aur pentru serviciul distins al Armatei Naționale a Poporului (Verdienstmedaille der Nationalen Volksarmee).

Nimeni altul decât Markus Wolf , legendarul șef al HVA (supranumit Omul fără chip) i-a înmânat oficial medalia. Wolf ajunsese la casa conspirativă într-un Volvo, mașina preferată a înalților oficiali din Republica Democrată Germană (GDR), escortată de motociclete în față și în spate.

„Ne-am strâns mâna”, a povestit M. „Mi s-a părut un om foarte prietenos... La un moment dat, mi-a spus: << Ai făcut o muncă importantă pentru noi >>, dar nu a intrat în detalii”. Când M a vrut să aducă în discuție experiența sa neplăcută anterioară în închisoare, Wolf l-a întrerupt spunând: << Nu vom discuta despre asta >>.

Întâlnirea cu Wolf a durat aproximativ o oră. Un detaliu ciudat este că Wolf se pare că a pus gem de căpșuni în ceai. În tinerețe, în perioada nazistă, Wolf a trăit în exil în Rusia, unde acesta este un obicei comun.

Arestarea simulată și întâlnirea cu Wolf au fost neliniștitoare pentru M, așa cum spunea adesea în timpul interviurilor pe care le-a dat profesorilor olandezi. Ziua a lăsat în mod clar o impresie profundă asupra lui: „Am fost dezechilibrat din punct de vedere mental, nu mi-am putut învălui mintea în jurul a ceea ce se întâmplase. Chiar dacă medalia de la șeful HVA mi-a flatat egoul, a contribuit și la sentimente amestecate. Am fost un agent dublu până la urmă, am fost și un trădător".

„Am fost soldat în Războiul Rece”

Cercetarea profesorilor se concentrează pe relația dintre serviciile de informații și agenții lor – și în special, modul în care semnele de recunoștință și încredere afectează această relație.

Cazul lui M este relevant deoarece permite comparații între comportamentul a trei servicii secrete diferite față de același agent. Vedem diferitele grade de mulțumire și recunoaștere pe care le-au arătat serviciul de securitate olandez, CIA și Stasi pentru munca lui M, de la atenția personală și expresiile verbale de recunoștință până la darurile materiale.

În mod clar, M a simțit un angajament ideologic puternic față de Occident și nu a avut nicio reținere morală în a trăda Stasi. După cum a spus el: „Nu mă consideram cineva care îi înșela pe alții. Am fost soldat în Războiul Rece”.

CIA îl instruia pe M în tehnicile pe care americanii le foloseau pentru a recruta ofițeri de informații KGB care ar putea ști despre pătrunderi în interiorul comunității de informații americane. Această operațiune a început în 1987, pe fondul investigațiilor privind „pierderile din 1985” pe care FBI și CIA le-au suferit în timpul unui val de arestări între agenții lor din URSS. Abordările potențiale ale ofițerilor KGB au fost precedate de evaluări psihologice puteau estima disponibilitatea lor de a colabora.

M a fost însărcinat de CIA să analizeze comportamentul superiorilor săi est-germani folosind aceste tehnici. Operațiunea, cu numele de cod RACKETEER dat de CIA, a folosit sistemul de evaluare a personalității conceput de fostul psiholog vedetă al agenției, John Gittinger. CIA l-a instruit pe M să observe comportamentul lui Wolfgang și al lui Heinz, deoarece Stasi și KGB au colaborat îndeaproape.

În mod paradoxal, M s-a atașat cel mai mult de acești doi supraveghetori pe care îi înșela. Întâlnirile lor au avut loc întotdeauna în spatele Cortinei de Fier și cei doi est-germani și-au arătat aprecierea pentru munca lui M în numeroase ocazii. Între întâlniri, au băut coniac georgian cu el, i-au acoperit cheltuielile fără prea multe probleme, l-au dus în excursii de o zi și la cine copioase în restaurante și l-au însoțit în vizite la cluburile de noapte din Berlinul de Est și în alte părți. „Am vizitat cluburi de noapte și un muzeu din Leipzig, ne-am dus să ne plimbăm… La Budapesta am fost la acele băi fierbinți de pe Insula Margareta”.

M are amintiri frumoase despre timpul petrecut cu cei doi tovarăși de la Stasi, care i s-au adresat cu informalul „ du ” sau tu în germană. "Erau buni la a face cadouri. Îmi cumpărasem odată o carte de basme foarte interesantă în Danemarca, iar cândva mai târziu mi-au făcut cadou o carte similară. Am primit medalii de la ei, în timp ce BVD-ul nu mi-a dat niciodată vreo medalie sau alt semn de recunoaștere, nici măcar vreun pix. La o altă întâlnire cu Wolfgang și Heinz în Est, am primit tot felul de răsfățuri speciale pentru că mă căsătorisem cu șase luni mai devreme [în 1970]".

Unul dintre cadourile de nuntă pe care i le-a oferit Stasi a fost o vază rafinată de cristal de Boemia. Îl duceau chiar pe M la magazine de jucării unde – pe cheltuiala lor – își putea răsfăța dragostea pentru modele de trenuri. Dar cu BVD, a fost diferit. Ani mai târziu, când M a avut acces la dosarul său BVD, a constatat că la momentul căsătoriei sale, serviciul a decis că lui M nu i se va oferi un cadou special, deoarece declarase prea multe cheltuieli.

La o întâlnire din Berlinul de Est, la scurt timp după căsătoria lui, Wolfgang și Heinz l-au întrebat pe M dacă ar aprecia un Frauenbesuch (o vizitatoare de sex feminin) într-o anumită seară. Acest lucru l-a surprins. „Cred că HVA a vrut să afle: << Cât de departe va ajunge acest agent? Ce acceptă el? Cât de sincer este el? >> De asemenea, m-aș fi pus într-o poziție vulnerabilă cu est-germanii spunând da”. Cu alte cuvinte, M a trebuit să fie mereu în gardă în relațiile cu Stasi, chiar și cu „prietenii” săi Wolfgang și Heinz.

Noi publicații despre Stasi și HVA au început să apară în număr mare după prăbușirea RDG. Cu aceste noi resurse, M a reușit să urmărească numele întregi a ceea ce crede el că au fost supraveghetorii săi, Wolfgang Koch și Heinz Nötzelmann. Dar încercările lui de a-i contacta nu au avut succes. Numele complete ale lui Wolfgang și Heinz apar și în publicațiile arhivelor Stasi din Berlin, iar un bărbat despre care se spune că este Koch apare chiar într-o fotografie dintr- o carte despre istoria Stasi.

Recrutat de „Herr Gerber”

Cercetătorii au putut să coroboreze unele, dar nu toate afirmațiile lui M despre cariera sa de spionaj cu documente din dosarele sale personale. M a documentat cu pasiune tot ce i s-a întâmplat, inclusiv corespondența, unele scrisori destul de recente, cu cele trei servicii. Are și medalia pe care a primit-o oficial de la Stasi.

M era dintr-un mediu muncitoresc. După ce și-a terminat studiile secundare în Țările de Jos, a petrecut un an la un liceu din SUA, ceea ce s-a dovedit a fi o experiență formativă. După obținerea unei diplome în inginerie, și-a îndeplinit serviciul militar în armata olandeză și și-a început cariera la marea multinațională. Până atunci, el se familiarizase deja cu practica spionajului, inclusiv cu tehnicile sale de bază, în timpul serviciului său militar.

De-a lungul carierei sale în mai multe țări europene, africane și asiatice, M a dobândit multe contacte internaționale și a reușit să obțină cu ușurință date care erau de interes pentru serviciile de informații. Inițial, securitatea olandeză l-a însărcinat să se infiltreze în organizațiile extremiste locale, atât de stânga, cât și de dreapta, care făceau parte din rețele internaționale. Cu toate acestea, în 1981, l-au predat CIA pentru că activitățile sale de spionaj deveniseră prea internaționale pentru orbita națională a serviciului de securitate olandez.

În iarna anilor 1967-68, în timpul unui stagiu în Israel, care făcea parte din studiile sale, un bărbat vorbitor de germană oarecum mai în vârstă, care se prezenta ca „Gerber”, s-a apropiat de M și l-a invitat la cină. Gerber a arătat un interes puternic pentru trecutul lui M, cum ar fi anul petrecut la un liceu american și – un subiect destul de neobișnuit pentru o conversație normală între străini – dezvoltările nucleare israeliene în deșertul Negev.

Mai târziu, în Germania de Vest, printr-un străin care s-a apropiat de M pe stradă, „Herr Gerber” i-a trimis salutările și a cerut o întâlnire în Berlinul de Est. Șefii olandezi ai lui M au interpretat corect această abordare ca o încercare de recrutare a Stasi și l-au încurajat să răspundă favorabil. A devenit agent dublu: pretinzând cu succes că este un agent Stasi, M avea să obțină informații prețioase despre personalitățile supraveghetorilor săi Stasi pentru serviciul olandez.

El a adunat, de asemenea, informații despre tipul de receptoare radio cu unde scurte, dispozitive de comunicare și coduri pe care le foloseau est-germanii, precum și despre tipul de informații pe care doreau să le dobândească în numeroasele țări diferite în care era staționat pentru serviciul său. Contactelor sale de la Stasi, M le-a explicat disponibilitatea sa de a lucra cu ei ca o consecință a defectelor pe care le vedea în capitalismul occidental, în special a numeroaselor forme de nedreptate socială și rasială pe care le observase personal.

Când s-a logodit cu viitoarea lui soție, M a mărturisit în timpul unei cine intime la un restaurant că lucra ca agent împotriva Stasi. Soția lui nu cunoștea detaliile spionajului său, dar era conștientă de numeroasele călătorii pe care le făcea în spatele Cortinei de Fier. Într-adevăr, ea a povestit că a putut vedea singură cum M era întotdeauna complet epuizat când se întorcea acasă de la aceste întâlniri, după ce petrecea câteva zile în compania lui Wolfgang și Heinz.

În tot acest timp trebuia să fie atent la fiecare detaliu, oricât de mic, și să se asigure că nu s-a dat de gol ca agent dublu printr-o remarcă sau un gest neglijent. Cu câteva ocazii, soția sa a jucat chiar un rol operațional. De câteva ori după întoarcerea lui M din Blocul de Est, ea a fost cea care a făcut un apel telefonic pentru a transmite CIA un mesaj codificat prestabilit, sugerând că M se întorsese în siguranță.

Încredere și recunoștință

Cercetarea a constatat că agenții dubli doresc o relație cu șefii și supraveghetorii lor care să implice încredere și recunoștință, nu doar una bazată pe compensare financiară. Această dorință poate fi explicată prin mediul adesea ostil în care activează un agent, care implică neîncredere, frică, pericol și izolare socială.

Dar brusc, în 1988, relația lui M cu Wolfgang și Heinz s-a răcit. În întâlnirile sale cu CIA, M a oferit descrieri elaborate ale personalităților ambilor – menționând ochii căprui ai lui Wolfgang ca un atribut fizic izbitor. Apoi, în timpul unei întâlniri ulterioare, Wolfgang a spus din senin: „Nu-ți plac ochii căprui, nu?” M a fost șocat. Șocul lui a fost și mai mare pentru că Wolfgang a spus asta în engleză, în formularea precisă pe care M o folosise în debriefing-ul său la CIA. M a povestit că abia a reușit să-și controleze emoțiile: "Nu mai puteam avea încredere în nimeni... Trebuia să fiu într-o alertă permanentă și precaută... Pentru a rămâne în această poziție pentru o perioadă atât de lungă de timp e necesară multă rezistență... Există o linie de apreciere, încredere, dar și de abandon... Ești folosit ca un pion de ceva amorf, de o entitate în care nu poți intra. Nu, se vor apropia de tine... Ești apreciat pentru eforturile tale, dar aceste servicii rămân un nor întunecat în care nu poți intra.

Acest episod a inaugurat o perioadă în care atât Wolfgang, cât și Heinz au devenit mai îndepărtați. Legătura masculină se încheiase și limbajul trupului lor se schimbase. M se tot întreba dacă a făcut vreo greșeală sau, din nou, dacă o cârtiță CIA l-a turnat.

În cele din urmă, la începutul anului 1990 – la mai puțin de un an după căderea Zidului Berlinului – HVA a anulat o întâlnire brusc, iar asta i-a încheiat cariera de agent dublu. Fără împușcături, fără explozie cu bombe, fără temniță Stasi. Nu a fost ca în filme. O întâlnire a fost pur și simplu anulată, iar ușa carierei sale de spionaj s-a închis trântit.

Sfârșitul prieteniei cu supraveghetorii săi din Germania de Est și „nesiguranța și amenințarea” pe care aceasta le-a generat, în cuvintele lui M, au avut un impact considerabil asupra bunăstării sale. În opinia sa, aceasta a contribuit la depresia și criza nervoasă care au urmat la începutul anilor 1990, pentru care urma să primească tratament psihiatric. „Ești lăsat în întregime la voia întâmplării. Separarea de mânuitorii mei a fost într-adevăr un punct de cotitură. Până atunci am fost implicat în tot felul de dezvoltări geopolitice, am fost chiar deasupra lor. Am avut contacte interesante. Și apoi, dintr-o dată, toate acestea s-au terminat, iar eu stăteam acasă. A fost un șoc".

Povestea lui M este convingătoare, deși nu toate detaliile pot fi verificate, așa cum se întâmplă adesea în istoria serviciilor secrete. Literatura existentă despre istoria informațiilor permite confirmarea unor părți din povestea lui M sau evaluarea probabilității unor anumite episoade comparându-le cu alte cazuri cunoscute . Iar multe detalii din povestea lui M despre modus operandi al celor trei servicii de care s-a ocupat pot fi confirmate din alte surse.

Cel mai important, corespondența recentă dintre M și AIVD olandez privind accesul la dosarul său arată că el a fost agentul lor. M a primit, de asemenea, unele materiale legate de cazul său care au supraviețuit distrugerii arhivelor HVA în 1989-90, prin agenția guvernamentală germană din Berlin care le administrează. Ele dovedesc că el a fost și agent Stasi.

Stasi i-a furnizat lui M pașapoarte olandeze, americane, elvețiene, britanice și vest-germane, care i-au permis să călătorească discret sub diferite nume, mai ales când se îndrepta spre o întâlnire cu șefii lui Stasi. De asemenea, a comunicat cu ei prin dead drops (site-uri pre-aranjate unde ambele părți puteau lăsa mesaje, bani sau documente) și mesaje scrise sau orale. M a primit mesaje de la Stasi prin transmisii radio cu unde scurte în cod de la o așa-numită stație de numere din RDG. Aceste mesaje constau din numere citite monoton, conform unui program de transmisie prestabilit.

Uneori, M făcea și schimb de mesaje și materiale de care erau interesați est-germanii, prin intermediul unor întâlniri trecătoare în holul hotelurilor cu diplomații est-germani.

Lui M i-a plăcut în mod clar rolul pe care l-a jucat în culise în timpul Războiului Rece și entuziasmul care a venit odată cu acesta – un fenomen comun în lumea informațiilor. De asemenea, este clar că amintirile traumatice din acea perioadă continuă să fie o povară considerabilă pentru el. Interesul său obsesiv pentru spioni, agenți și trădare este izbitor. Fostul său manager CIA (cu care M a reușit să ia legătura în ultimii ani) l-a sfătuit într-un e-mail: „Las-o, omule, dă-i pace”. Dar acest lucru a fost în mod clar în zadar.

Abandonat după toți acești ani

Amintirile traumatice care revin să-i bântuie pe oameni mulți ani mai târziu sunt un fenomen comun pentru veteranii de război. M simte că CIA l-a abandonat după Războiul Rece, când nu le mai era de folos. El simte și că BVD a făcut același lucru când l-au predat CIA în 1981, renunțând la orice altă responsabilitate față de el.

Când M a avut în sfârșit acces la dosarul său BVD la mijlocul anilor 2010, nu i s-a permis să ia notițe sau să facă copii. Spre uimirea lui, a dat peste un document pe care îl uitase cu desăvârșire și pe care îl semnase. Se referea la transferul său la CIA în 1981. Se afirma că de atunci înainte BVD nu va mai purta nicio responsabilitate pentru el. M a afirmat cu amărăciune: „BVD m-a abandonat complet... după toți acei ani în care mi-am riscat viața...” Acest document a ajuns să joace un rol în relațiile sale cu serviciul olandez după ce cariera sa de spionaj s-a încheiat.

În 2016, problemele emoționale ale lui M s-au acutizat și a petrecut o noapte într-o secție de urgență a unui spital. Acest episod a coincis cu abordarea sa la AIVD pentru a primi acces la dosarul său. El le-a cerut ajutorul pentru a obține tratament de la o agenție „cu experiență în tratarea poverilor emoționale ale unui agent dublu de lungă durată”. După nouă zile, a primit un răspuns de la departamentul juridic al AIVD care spunea că „la Ministerele Afacerilor Interne și/sau Apărării nu există facilități pentru ajutorul psihologic pe care l-ați solicitat. Vă sfătuiesc să vă contactați medicul de familie, astfel încât el/ea să vă poată pune în legătură cu un terapeut obișnuit”.

Această lipsă de cooperare din partea AIVD a intensificat sentimentele de amărăciune ale lui M.

"În lumea aceea, pur și simplu te iau. Nu așa ar trebui să trateze oamenii care au lucrat pentru ei atâția ani. La urma urmei, am mers în spatele Cortinei de Fier pentru ei de multe ori”.

Până la urmă, cu puțin noroc, M a reușit să găsească ajutor la o instituție specializată în tratamentul veteranilor de război. Acest tratament este încă în desfășurare. Fără îndoială, și sentimentele sale amare l-au făcut dornic să-și împărtășească povestea fascinantă de viață.

