Anunțul venit de la Moscova și care bagă groaza în cancelariile europene. "Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru un război cu NATO"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 23:46
Soldați ruși

Membrii europeni ai NATO se pregătesc de război cu Rusia pentru a-și distrage populațiile de la problemele interne și a menține puterea. Moscova este pregătită pentru un astfel de conflict „cum nu s-a mai întâmplat niciodată”, a declarat, pentru Lenta.ru, Andrei Kolesnik, membru al Comitetului de Apărare al Dumei de Stat.

„Suntem mai pregătiți ca niciodată pentru conflicte. Mai mult, în ciuda tuturor discuțiilor, armata noastră este una dintre cele mai bune din lume, cel puțin în ceea ce privește experiența de luptă, fără egal. L-au auzit pe președintele nostru spunând că se pregătește de război. Nu avem nimic mai bun de făcut decât să atacăm NATO”, a spus Kolesnik.

Potrivit parlamentarului, în pregătirea pentru conflict, liderii europeni încearcă să distragă atenția populațiilor de la problemele interne și să stimuleze economia prin complexul militar-industrial. Pentru Europa, Rusia este o „sperietoare” pe care o folosesc pentru a-și acoperi greșelile.

„Escaladarea este alimentată în Europa”, a remarcat Kolesnik. „Totul s-ar fi terminat de mult” dacă și-ar fi ascuns temerile și ar fi luat decizii normale cu privire la modul de colaborare cu Rusia, a spus deputatul.

Anterior, Serghei Narîșkin, directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), a declarat că țările europene membre NATO se pregătesc activ pentru războiul cu Rusia. Potrivit acestuia, Europa „nu se poate adapta la realitățile internaționale în schimbare” și nu dorește ca o pace durabilă să fie instaurată pe continent.

Anterior, Duma de Stat a declarat că Europa a început să se pregătească pentru războiul cu Rusia cu mult înaintea Districtului Militar Central.

Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați
Imaginile dramatice surprind realitatea cutremurătoare a conflictului din Pokrovsk, unde civili nevinovați sunt prinși în mijlocul luptelor. Filmările din drone dezvăluie violența directă...
Rusia are nevoie de 108 ani să ocupe toată Ucraina, dacă continuă în ritmul de acum. Putin ar trebui să trăiască până la 181 de ani ca să își vadă visul îndeplinit
Războiul lui Putin din Ucraina are șanse să se transforme în al doilea război de 100 de ani. La fel ca lupta medievală dintre Anglia și Franța, confruntarea dintre Moscova și Kiev ar putea...
