Volodimir Zelenski a dezvăluit numărul de soldați nord-coreeni care au devenit victime ale luptelor din regiunea rusă Kursk. Președintele ucrainean a făcut anunțul, pe Twitter, după cea mai recentă ședință cu generalii și șefii agențiilor de spionaj.

„Astăzi, am primit și un raport de la comandantul șef Sirski privind prima linie și operațiunea din Kursk. Există riscul ca regimul din Coreea de Nord să trimită trupe suplimentare și echipamente militare către armata rusă și vom avea răspunsuri concrete la acest lucru.

Acum, potrivit datelor preliminare, numărul soldaților nord-coreeni uciși și răniți în regiunea Kursk a depășit deja 3.000” a scris Volodimir Zelenski.

Președintele Ucrainei a atras din nou atenția întregii lumi că această cooperare în Rusia și Coreea de Nord reprezintă un risc pentru întreaga planetă.

„Este important ca lumea să înțeleagă că riscul de destabilizare în jurul Peninsulei Coreea, dar și în regiunile și mările învecinate crește proporțional cu cooperarea tot mai mare dintre Moscova și Phenian. Transferul experienței de război modern și proliferarea tehnologiilor militare din Rusia către Coreea de Nord reprezintă o amenințare globală.

Pentru planetă, costul refacerii stabilității este întotdeauna mult mai mare decât costul presiunii efective pe cei care destabilizează situația și distrug vieți” a completat Volodimir Zelenski.

77 de soldați nord-coreeni au fost uciși în doar trei zile de un singur echipaj de drone, pe frontul din Kursk.

