Acordul la care a ajuns UE cu 5 state, printre care și România, pentru a rezolva criza cerealelor ucrainene

Comisia Europeană a anunţat vineri, 28 aprilie, încheierea unui acord de principiu cu cinci state membre UE pentru a garanta tranzitul cerealelor ucrainene după interdicţiile de import impuse de câteva din aceste ţări şi considerate drept ”inacceptabile” de către Bruxelles, informează France Presse.

UE suspendase în mai 2022, pentru un an, taxele vamale la toate produsele importate din Ucraina şi se organizase pentru a-i permite să-şi exporte stocurile de cereale după închiderea rutelor prin Marea Neagră, ca urmare a invaziei Rusiei în februarie 2022.

Statele UE vecine au înregistrat o creştere masivă a sosirilor de porumb, grâu sau floarea-soarelui din Ucraina, ceea ce a dus la saturarea silozurilor şi la scăderea preţurilor locale.

Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria au interzis la jumătatea lunii aprilie cerealele şi alte produse agricole importate din Ucraina, afirmând că vor să-şi protejeze agricultorii, provocând o dispută aprigă cu Comisia responsabilă de politica comercială a UE.

Comisia a încheiat vineri un ”acord de principiu” cu aceste patru ţări, precum şi cu România, astfel încât ”să răspundă în acelaşi timp preocupărilor Ucrainei şi celor ale ţărilor din UE vecine acesteia”, a anunţat comisarul pentru comerţ Valdis Dombrovskis.

🤝WE HAVE A DEAL🤝@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.

Ads

We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine 🇪🇺🇺🇦 - with @jwojc

🧵1/3 pic.twitter.com/qNP93X1Fpd