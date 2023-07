UE anunță un nou ajutor financiar pentru Ucraina. Câți bani i-au fost virați Kievului pentru ”a menține statul funcțional”

Uniunea Europeană a virat 1,5 miliarde de euro Ucrainei ”pentru a o ajuta să menţină statul funcţional şi să-şi repare infrastructura”, relatează dpa.

Anunțul a fost făcut marți, 25 iulie, de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

I firmly condemn the Russian strikes on Ukrainian grain storage and export infrastructure.

As Russia continues its ruthless war, we continue to support Ukraine.

Today we paid another €1.5 billion, to help keep the state running and repair infrastructure.

More will come. pic.twitter.com/09aVv5mpIh