Armata ucraineană a făcut publice noi imagini cu ajutorul militar primit de la SUA.

De data aceasta este vorba despre un tip de grenade care pot anihila soldații aflați în poziții fortificate, precum buncărele.

Imaginile au fost distribuite de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere.

”O altă armă rară a apărut în mâinile AFU (Forțele Armate ale Ucrainei - n.red) - de data aceasta o grenadă de mână americană Mk14 Mod 0 ASM (Muniție Anti-Structuri)”, scrie sursa citată.

Grenada conține aproximativ 380 de grame de explozibil PBXN-109 și este concepută pentru a distruge fortificațiile și a-i ucide pe cei din interior prin suprapresiune, nu prin fragmentare, se mai arată în mesaj.

Pe același cont de Twitter a fost postat și un videoclip care arată efectul semnificativ mai mare al acestui tip de grenadă, comparativ cu cel al unei grenade ”obișnuite”, de tip M67.

Here is a comparison between the M67 and ASM against the same bunker. pic.twitter.com/ZbwIWyfxd5