Președintele Belarusului, Alexandr Lukașenko, a vorbit sâmbătă, 3 decembrie, despre cooperarea dintre armata țării sale și cea a Rusiei.

Lukașenko a spus, în cadrul unei întâlniri, la Minsk, cu ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, că armatele celor două țări se antrenează pentru a respinge posibile agresiuni din exterior, relatează Interfax.ru

”Cred că ministrul apărării din Belarus v-a spus deja despre situația din Belarus, despre pregătirea, coordonarea de luptă a unităților din Belarus și Rusia care sunt prezente în Belarus. Trebuie să spun că am abordat acest lucru cu seriozitate”, a declarat Lukașenko.

El a adăugat că forțele armate ale țării sale și ale Rusiei se antrenează ”ca o singură armată”.

”Pentru că, dacă va fi nevoie, primele noastre rânduri – apărătorii uniunii – să poată respinge orice agresiune. De la truse de prim ajutor până la... Nu vorbesc de uniforme și alte arme. Nimeni aici nu se împarte: suntem la fel ca un singur grup, pregătim astăzi o armată unită. Toată lumea din jur știe despre asta. Nu am ascuns-o. Și în lumea modernă este imposibil să o ascundem”, a adăugat președintele Belarusului.

Anterior, Serghei Șoigu s-a întâlnit cu omologul său din Belarus, Viktor Khrenin.

