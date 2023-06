Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat, în legătură cu actualul conflict din Ucraina, că ”singura greșeală” făcută de țara sa și de Rusia a fost că ”nu au rezolvat problema în 2014-2015”, relatează Politico.

Dictatorul belarus, aliat al lui Putin, s-a referit la perioada în care Rusia a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea, iar separatiștii proruși au ocupat o parte din estul țării.

El a făcut declarațiile joi, la o întâlnire cu șefii agențiilor de securitate din Comunitatea Statelor Independente (CSI), formată din foste republici sovietice.

Despre războiul declanșat de Putin la începutul anului 2022, Lukașenko a spus că era de așteptat. El a adăugat că, dacă nu ar fi izbucnit anul trecut, ”ar fi început mâine, dar în condiții mai dificile pentru Rusia și Belarus”.

El a susținut că Belarusul și Rusia au vrut să rezolve pașnic situația, dar că, în ultimii ani, Ucraina și-a dezvoltat forțele de apărare.

”Singura greșeală pe care am făcut-o, probabil, este că nu am rezolvat această problemă în 2014-2015, când Ucraina nu avea armată. Am vrut să o rezolvăm pe cale pașnică. Ei, însă, au folosit acest timp pentru a dezvolta forțe armate pregătite de luptă”, a spus liderul belarus, potrivit agenției oficiale de presă Belta.

Declarațiile lui Lukașenko confirmă că a devenit ”mascota lui Putin”, notează Politico.