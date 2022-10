Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a luat o decizie de principiu de a efectua o

mobilizare ascunsă pentru a crește personalul unităților de luptă, potrivit Nashaniva.com

După cum au fost informați reporterii publicației, Alexander Lukașenko va efectua o

mobilizare ascunsă în Belarus pentru a crește personalul militar. Va fi promovată sub

pretextul unui test de antrenament militar.

Potrivit unor ofițeri din armata belarusă, în prima etapă va fi mobilizată populația din

zonele rurale.

Mai multe surse independente au declarat pentru Nashaniva.com că Lukașenko a decis să nu anunțe public

mobilizarea.

”Mobilizarea ascunsă” se va desfășura sub pretextul verificării capacităților militare și a

convocării recruților la adunări, care sunt cunoscute în mod popular sub numele de „recrutare

pentru gherilă”.

In Belarus, a decision has been

taken to begin a covert mobilisation, Nasha Niva reports citing several Belarusian army

officers (a reliable source). It will reportedly take place under the guise of combat

readiness checks and reservist call-ups.https://t.co/XIJ3DfiNnF

(@TadeuszGiczan) October 13, 2022