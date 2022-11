Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a stârnit furie în Ucraina, după ce a sugerat că sfârşitul războiului este responsabilitatea Kievului și că, dacă ”nu se opreşte”, conflictul se va termina cu ”distrugerea completă” a ţării, relatează The Guardian.

Videoclipul în care aliatul lui Putin face declarațiile controversate a fost postat pe Twitter de consilierul ministrului ucrainean de Interne, Anton Geraşcenko.

”Totul este în mâinile Ucrainei. Nu, nu pentru că vreau să dau vina pe Zelenski sau pe Ucraina. Serios, totul este în mâinile Ucrainei acum. Dacă nu vor să moară un mare număr de oameni. E greu, e complicat, e dificil, dar dacă nu vor asta, trebuie să se oprească. Trebuie să oprească, trebuie să înceteze, pentru că mai departe va fi distrugerea completă a Ucrainei”, a declarat Lukașenko.

El a mai explicat că, la fel ca în cazul relaţiilor cu Germania după cel de-Al Doilea Război Mondial, odată ce războiul din Ucraina se va încheia, ”vom reface totul”. În plus, Lukaşenko a mai precizat că țara sa este pregătită ”să negocieze, să coopereze, să fie prietenul” Ucrainei.

”Asta nu este ce a zis Putin cu mult timp înainte de operațiunea specială, că va fi amenințată pierderea statului, statalitatea Ucrainei, va fi distrugerea Ucrainei. Trebuie să se oprească. Uite, am luptat cu Germania nazistă, 30 de milioane de oameni au murit. Cine își mai amintește astăzi? Belarus, Rusia și cam atât. Deci rănile s-au vindecat, nu doar că suntem pregătiți să vorbim, ci să cooperăm, să fim prieteni. Vom reuși să facem la fel și aici, vom reface totul. Trebuie să putem să explicăm poporului ucrainean ce s-a întâmplat. De oriunde ai privi, se vorbește despre negocieri de pace. Pace, pace și iar pace”, a adăugat el.

În replică, consilierul ministrului ucrainean de Interne a catalogat declarațiile lui Lukașenko ca fiind un ”teatru absurd.”

Lukashenko urged Ukraine to "stop" and said it would otherwise be "destroyed completely.

