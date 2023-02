Autorităţile din regiunea Belgorod a Rusiei de la graniţa cu Ucraina au declarat alertă teroristă pe termen nedeterminat după bombardarea unei fabrici, informează sâmbătă DPA.

”În Borisovka, un obiectiv industrial civil a fost atacat de forţele ucrainene în timpul nopţii”, a scris guvernatorul Belgorodului Viaceslav Gladkov sâmbătă, 4 februarie, pe canalul său de Telegram.

Prin urmare, a spus el, este evident necesară extinderea alertei galbene sau ameninţare teroristă crescută, pe termen nelimitat.

Până acum, guvernatorii puteau declara alerte teroriste doar pentru maximum 15 zile în regiunile lor, notează agenţia germană de presă.

La începutul săptămânii, preşedintele rus Vladimir Putin a emis un decret acordând guvernatorilor posibilitatea de a declara alertă teroristă pentru o perioadă nelimitată de timp.

Când există un pericol crescut de terorism, adică nivelul de alertă galben şi roşu, libertăţile populaţiei locale sunt restrânse, de exemplu prin restricţii de circulaţie sau controale ale vehiculelor şi personale.

Înainte de Belgorod, regiunile de graniţă Kursk şi Briansk au impus deja un astfel de regim antiterorist în această săptămână.

Nivelul de alarmă în regiunea Belgorod a fost declanşat de un mare incendiu într-o fabrică din Borisovka, la aproximativ 30 km vest de capitala regiunii. Potrivit autorităţilor, incendiul a fost provocat de bombardamente de pe teritoriul ucrainean. Nu au fost morţi sau răniţi, a anunţat guvernatorul Gladkov.

