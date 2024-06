Alertă în Ucraina, după ce rușii au lovit cea mai mare hidrocentrală de pe Nipru FOTO&VIDEO

Cea mai mare hidrocentrală din Ucraina, Stația Hidroelectrică Nipru, din regiunea Zaporojie, este într-o "condiție critică", după atacurile rusești din noaptea de sâmbătă, 1 iunie, conform presei ucrainene. Guvernatorul regiunii, Ivan, Fedorov, a declarat că a fost oprită producția de electricitate.

Traficul a fost blocat pe barajul de pe Nipru, adaugă Fedorov, conform Kyiv Independent. Oficialul nu a mai oferit alte detalii privitoare la pagubele cauzate de atacuri.

Rusia a lansat un baraj de rachete și a atacat cu drone peste noapte, lovind infrastructura energetică în mai multe regiuni din țară. Cel puțin 20 de persoane, printre care și copii, au fost răniți în urma atacurilor, conform sursei citate.

Ukraine's largest hydroelectric power plant is in "critical condition" after another missile attack

The head of the Zaporizhzhia regional administration, Ivan Fedorov, has announced the critical condition of the Dnipro HPP.

According to Fedorov, automobile traffic along the dam… pic.twitter.com/Ao3k2mAP6K