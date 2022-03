Invazia Ucrainei de către Rusia a avut un impact semnificativ asupra libertății de navigație în Marea Neagră. În timp ce blocajele zonelor din largul coastei Odesei restricționau rutele maritime, un mesaj NAVTEX de la stația rusă Novorossiisk a dezvăluit o nouă amenințare: minele marine plutitoare.

Se pare că amenințarea minelor marine a apărut pentru prima dată după ce o navă de marfă estonă s-a scufundat după ce s-ar fi ciocnit cu o mină în largul coastei Odesei. Patru membri ai echipajului sunt încă dispăruți după explozie.

Deși nu există suficiente informații și explicații despre acest eveniment, statusul navei a fost observat pe AIS (sistem de identificare automată), chiar înainte de incident. Drept urmare, s-a stabilit că încărcătura explozivă a unei mine marine ancorate s-a desprins din anumite motive și a lovit nava. Autoritățile nu au dat însă nicio explicație, pentru a clarifica incidentul.

La două săptămâni după acest incident, pe 18 martie, stația rusă de coastă Novorossiisk a emis un mesaj NAVTEX (Navigational telex – un serviciu internațional care furnizează avertismente și prognoze navigaționale și meteorologice), în care afirma că minele ancorate de forțele navale ucrainene în apropierea portului Odesa aveau lanțurile slăbite din cauza unei furtuni. Stația Novorossiisk a susținut că aproximativ 420 de mine marine pluteau pe apă și a acuzat Ucraina că a încălcat prevederile Convenției de la Haga din 1907.

În aceeași zi, portul Soci a transmis armatorilor și comandanților din regiune un avertisment cu privire la pericolul unei explozii a minelor ucrainene aflate în derivă în Marea Neagră.

După raportul din partea rusă, stația turcă NAVTEX Samsun a emis un avertisment marinarilor referitor la pericolul minelor, transmis de Rusia.

După ce Rusia a emis mesajul NAVTEX despre posibilele mine marine, principala preocupare a specialiștior turci a fost posibila derivă a minelor plutitoare în apele apropiate ale strâmtorii Bosfor, din cauza traficului comercial aglomerat. Oficialii turci au declarat în mod repetat că Marina Turcă a luat măsurile necesare.

La ora locală 9:30, pe 26 martie, un MILCO (obiect asemănător minei) a fost detectat de o navă de pescuit turcească în zona de ancorare de lângă intrarea în Bosfor, iar poziția MILCO a fost raportată la Garda de Coastă Turcă. Navele Pazei de Coastă au mers în zonă și au stabilit o zonă de securitate pentru a preveni intrarea nedorită. Ulterior, o echipă de apărare subacvatică (UDT) afiliată Marinei Turcei a securizat MILCO și a demarat o anchetă.

What appears like a stray naval mine drifts into the Bosphorus from the Black Sea.

pic.twitter.com/4J0Y5s2Z6J