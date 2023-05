Fostul soț al fiicei lui Putin, vizat de o anchetă penală în Olanda. Dezvăluirile făcute în presă

Parchetul olandez a pus sechestru pe un teren situat într-o suburbie din Amsterdam deținut de Jorrit Faassen, fostul soț al Mariei Vorontsova, fiica președintelui rus, Vladimir Putin, relatează Nexta, care citează publicația ”Proiect”.

Avocatul Helen Over de Linden a declarat că decizia de a pune sub sechestru terenul respectiv are la bază deschiderea unui dosar penal pe numele lui Faassen.

Fostul soț al fiicei lui Putin, care zburase recent la Amsterdam, a fost nevoit să se întoarcă de urgență în Rusia din această cauză.

Potrivit presei olandeze și britanice, terenul respectiv este situat în satul Duivendrecht, fiind deținut mai multă vreme de oligarhii ruși Arkady și Boris Rotenberg, apropiați ai lui Putin. În 2019, Faassen a cumpărat terenul cu 450.000 de euro, iar doi ani mai târziu a cerut autorizație de construire a unei clădiri rezidențiale și a șase clădiri de birouri.

Fostul soț al Mariei Vorontsova a ocupat poziții importante în corporații de stat ruse și companii deținute de membrii cercului apropiat al președintelui rus. A fost, printre altele, vicepreședinte al „Stroytransgaz” și director general adjunct al „RG-Development”, o companie de construcții fondată de omul de afaceri Arkady Rotenberg.

