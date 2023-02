Avocatul Poporului din Rusia, Tatiana Moskalkova, i-a cerut luni, 13 februarie, șefului Statului Major Valeri Gerasimov să investigheze informațiile conform cărora bărbați mobilizați din Tatarstan ar fi fost trimiși să lupte în Ucraina ”practic fără arme”, relatează CNN.

Solicitarea a fost făcută după apariția pe rețelele de socializare a unui video în care mai mulți ruși în uniforme de camuflaj reclamă că, după ce au ajuns în Ucraina, au fost trimiși într-o misiune fără echipament sau sprijin.

”Am fost predați conducerii Republicii Populare Donețk. Conducerii locale nu-i pasă de noi, suntem văzuți aici ca un material consumabil. Motto-ul lor este: luptăm până la ultimul soldat, iar apoi li se vor trimite alții noi.Când am ajuns aici, am fost împărțiți în diferite unități, ne-au luat toate echipamentele și ajutorul umanitar. Pe 5 februarie am fost trimiși la atac fără nicio pregătire”, declara unul dintre soldați.

“This isn’t fake, we’re not captured…just wanna tell you info that’s hidden from you. We’re the 4th reinforcement to come [to DPR #ДНР]—and no one’s rtn’d from here yet.”—1231 Regt of Tatarstan #Татарстан exposing ‘meat grinder’ nature of their Ukraine Op pic.twitter.com/ppjt3PgRVf