Aniversarea cutremurătoare a unei fetițe din Ucraina: ”Mii de copii nu mai așteaptă întoarcerea părinților din război” FOTO

O imagine de la aniversarea unei fetițe din Ucraina, care stă lângă mormântul tatălui său, a devenit virală pe internet.

Fotografia a fost postată pe Twitter de Ministerul ucrainean al Apărării.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

This girl is marking her birthday at the grave of her father, a serviceman of the 93 Brigade of the #UAarmy, who was killed in action. Thousands of children are no longer awaiting their parents’ return from the war. Support 🇺🇦 to give hope to the millions who are still waiting. pic.twitter.com/R6owTxkdva