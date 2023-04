Mesajul SUA pentru Ucraina după scurgerea informațiilor clasificate ale Pentagonului. Opinia oficială despre contraofensiva pregătită de Kiev

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a discutat la telefon marți, 11 aprilie, cu Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în contextul scurgerilor de documente clasificate de la Pentagon.

Într-un mesaj pe Twitter, Kuleba a anunțat că Blinken ”a reafirmat sprijinul ferm al SUA și a respins vehement orice încercare de a pune la îndoială capacitatea Ucrainei de a câștiga pe câmpul de luptă”. Kuleba a adăugat că SUA ”rămân partenerul de încredere al Ucrainei”.

During our call today, @SecBlinken reaffirmed the ironclad U.S. support and vehemently rejected any attempts to cast doubt on Ukraine’s capacity to win on the battlefield. The U.S. remains Ukraine’s trustworthy partner, focused on advancing our victory and securing a just peace.