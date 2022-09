Șeful diplomației americane confirmă, de la Kiev, ”progresele clare şi reale” ale contraofensivei armatei ucrainene

Secretarul de stat american Antony Blinken a salutat joi, 8 septembrie, la Kiev, ”progresele clare şi reale” ale contraofensivei armatei ucrainene care vizează teritoriile controlate de forţele ruse, relatează AFP.

”Este încă foarte devreme, însă observăm progrese clare şi reale pe teren, în special în zona din jurul Hersonului (sud), dar şi evoluţii interesante în est, în Donbas”, a declarat Blinken, care a sosit joi într-o vizită surpriză în Ucraina pentru a anunţa o nouă tranşă de ajutor militar american pentru Ucraina.

”Suntem mândri că sprijinul nostru şi sprijinul atâtor alte ţări ajută ucrainenii să facă ceea ce fac ei - să acţioneze pentru eliberarea teritoriilor pe care Rusia le-a ocupat în această agresiune”, a adăugat şeful diplomaţiei americane.

”În cele din urmă, ceea ce face diferenţa este că aceasta este patria ucrainenilor, nu patria ruşilor”, a mai spus oficialul american.

Șeful diplomației americane a avut o întâlnire și cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba.

Always good to see my friend @DmytroKuleba. We discussed steadfast U.S. support to Ukraine, holding Russia accountable for atrocities committed, and how we can increase costs to Russia with our allies and partners. pic.twitter.com/yn6tvNwWra