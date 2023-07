Anunțul auto fals prin care hackerii ruși au încercat să fure date de la ambasadele din Ucraina. Detaliul care a creat suspiciuni FOTO

Hackeri suspectaţi că lucrează pentru serviciu de spionaj al Rusiei au trimis către zeci de angajaţi ai unor ambasade din Ucraina o falsă ofertă auto, pentru a obţine ilegal accesul în computerele acestora, transmite miercuri Reuters.

Conform unui raport al firmei de securitate informatică Palo Alto Networks, consultat de agenţie înainte de publicare, ţintele atacurilor au fost diplomaţi din cel puţin 22 dintre cele circa 80 de misiuni străine din Kiev.

Conform documentului întocmit de Unitatea 42, divizia de cercetare a companiei, ”campania a început cu un eveniment inofensiv şi legitim. La jumătatea lui 2023, un diplomat din Ministerul de Externe polonez a trimis prin e-mail către mai multe ambasade un anunţ legitim care făcea reclamă vânzării unui sedan BMW seria 5 la mâna a doua, aflat în Kiev”.

Diplomatul polonez, care a cerut să nu fie identificat din motive de securitate, a confirmat rolul anunţului său în atacul informatic. El a declarat agenţiei Reuters că a trimis mesajul original către mai multe ambasade şi a fost sunat de cineva deoarece preţul părea atractiv. ”Când am verificat, mi-am dat seama că vorbeşte de un preţ ceva mai mic”.

