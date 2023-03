Dovada că grupul Wagner rămâne fără mercenari. Anunțul imens de angajare care a apărut pe fațada unei clădiri de birouri din apropierea Moscovei VIDEO

Un anunț uriaș de recrutare pentru grupul de mercenari Wagner a fost pus pe fațada unei clădiri de birouri de lângă o autostradă din nord-estul Moscovei, relatează Reuters.

Anunțul, care acoperă 17 etaje, prezintă sigla grupului și sloganuri precum „Alătură-te echipei câștigătoare!” și „Împreună vom câștiga”, alături de o poză cu un bărbat mascat care ține o armă.

PMC Wagner billboard ad spotted in Moscow. Text says, “Join the ranks of the victors!” https://t.co/jIk0HWIUpg pic.twitter.com/5QqL7b3fvO