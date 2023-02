Apelul mamelor soldaților ruși către Putin: ”Explică-ne unde ne sunt copiii. Dacă ești om, vei înțelege că nu dormim de nopți întregi” VIDEO

Sute de femei din Ciuvașia, mame și soții ale soldaților ruși trimiși pe frontul din Ucraina, i-au transmis un mesaj președintelui Vladimir Putin prin reprezentanta lor.

Într-o înregistrare video făcută publică de Anton Gherașcenko, consilier al Ministerului ucrainean de Interne, femeia reclamă faptul că autoritățile nu au transmis nicio informație despre soarta acestora și că mamele și soțiile celor mobilizați nu au primit nici ajutorul de înmormântare promis în cazul în care cei dragi și-au pierdut viața.

”Nu încetează să mă uimească faptul că aceste femei nu protestează împotriva recrutării fiilor și soților lor. Protestează că nu sunt informate despre moartea lor și că nu au primit despăgubiri”, a scris oficialul ucrainean în mesajul care însoțește filmarea.

Mother of a Russian soldier recorded a video message for Putin.

It never ceases to amaze me that these women do not protest against their sons and husbands being drafted.

Ads

They protest they are not informed about their death and not paid compensation. pic.twitter.com/yQWyyknw10