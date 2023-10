Ucrainenii au distrus una dintre cele mai înfricoșătoare arme ale Rusiei. Lansatorul de rachete ”Buratino”, pulverizat de o dronă VIDEO

O dronă ucraineană a distrus un lansator multiplu de rachete rusesc TOS-1A, potrivit unor imagini care au fost distribuite în mediul online.

TOS-1A, supranumit ”Buratino”, este un lansator de rachete termobarice multiple cu 24 de tuburi de 220 milimetri și una dintre cele mai înfricoșătoare arme din arsenalul Rusiei.

Videoclipul cu momentul atacului a fost distribuit pe contul NoelReport, specializat în informații privind războiul din Ucraina.

Potrivit sursei citate, lansatorul de rachete a fost distrus de soldații Brigăzii 59, cu ajutorul unei drone ucrainene FPV (First-Person View). Din imagini se obervă că vehiculul a fost urmărit de dronă care, ulterior, a fost prăbușită peste acesta, provocând o explozie uriașă.

”Este una din cele mai frumoase explozii pe care le-am văzut în acest război”, este comentariul care însoțește videoclipul.

A Russian TOS-1A deleted by a Ukrainian FPV drone from the 59th Brigade. One of the best boom's I have seen throughout this war. pic.twitter.com/bX3c1MMuxn