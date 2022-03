După ce Ucraina a făcut apel la o armată globală de experți IT care să ajute la lupta împotriva lui Putin, foarte mulți au răspuns. Publicația The Guardian i-a intervievat pe unii dintre ei.

Kali a învățat să folosească tehnologia jucându-se cu telefonul bunicului său. Acum, adolescentul elvețian încearcă să paralizeze prezența digitală a guvernului rus și a căii ferate din Belarus.

Kali și mulți alții care au contribuit la articolul The Guardian au refuzat să-și împărtășească numele adevărate, pentru că unele dintre acțiunile pe care le întreprind sunt ilegale și pentru că se tem de represaliile rușilor. Kali este unul dintre cei aproximativ 300.000 de voluntari care s-au înscris într-un grup de pe aplicația de chat Telegram numit „Armata IT a Ucrainei”, prin care participanților li se atribuie sarcini menite să contracareze Rusia.

Armata extinsă de hackeri a reușit să perturbe serviciile web rusești, potrivit NetBlocks, o companie care monitorizează conexiunea la internet la nivel global. Disponibilitatea site-urilor web ale Kremlinului și Dumei – camera inferioară a parlamentului Rusiei – a fost „intermitentă” de când a început invazia. Au fost vizate și site-urile serviciilor media de stat, mai multe bănci și gigantul energetic Gazprom.

„Atacurile crowdsource au avut succes în perturbarea site-urilor web ale guvernului rus și ale mass-mediei de stat”, explică Alp Toker, directorul NetBlocks. El adaugă că Rusia a încercat să combată atacurile și să descurajeze hackerii prin filtrarea accesului la anumite site-uri web, ceea ce a cauzat perturbări suplimentare.

La fel ca mulți dintre colegii săi, Kali a fost direcționat către grupul Telegram, care are versiuni în limba ucraineană și engleză, de către Mihailo Fedorov, vicepremierul și ministrul pentru transformarea digitală al Ucrainei. Fedorov, în vârstă de 31 de ani, folosește profilul său de Twitter extins pentru a le cere directorilor celor mai mari firme de tehnologie din lume să întrerupă legăturile cu Rusia. Pe 26 februarie, el a postat un link către grupul Telegram, care a fost înființat de departamentul său ministerial. „Avem nevoie de talente digitale”, a spus el. „Vor fi sarcini pentru toată lumea.”

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.