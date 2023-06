Armata rusă susține că a capturat tancuri trimise de Occident Ucrainei: ”Acum sunt trofeele noastre” VIDEO

Armata rusă a anunțat marți, 13 iunie, că a capturat în regiunea ucraineană Zaporojie tancuri germane de tip Leopard şi blindate americane de tip Bradley, relatează AFP.

Ca dovadă, armata a făcut publică o înregistrare video filmată cu telefonul mobil, în care apar multe vehicule militare avariate, precizând că este prima dată când face o astfel de captură.

”Tancuri (de tip) Leopard şi vehicule de luptă de infanterie (de tip) Bradley. Acum sunt trofeele noastre”, anunţă ministrul în postarea de pe Telegram.

Aceste vehicule de fabricaţie occidentală au fost ”capturate în luptă” de către militari ruşi din grupul de ”Est”, mai precizează Ministerul rus al Apărării.

#Russia's Defence Ministry released video footage of what it claims as Leopard tanks and Bradley Vehicles that were captured from Ukranian forces in Zaporizhzhia. pic.twitter.com/z6uHsN7Jcg