Armata rusă, prinsă din nou cu minciuna. A ”confundat” tancurile Leopard din Ucraina cu tractoare VIDEO

Armata rusă a făcut public un videoclip marți, 6 iunie, în care a susținut că un elicopter Ka-52 a tras într-un tanc Leopard 2, primit de ucraineni de la susținătorii occidentali.

Mai mult, ministerul s-a lăudat spunând că este prima dovadă video cu un astfel de atac.

Informația a fost însă contrazisă rapid chiar de un canal rusesc, Voienniy Osvedomitel, care a subliniat nu doar că nu a fost vorba despre un tanc Leopard, ci că nu era deloc un tanc.

”Nu vrem să spunem nimic, însă vehiculul din filmarea publicată de Ministerul Apărării al Federației Ruse nu arată deloc ca un tanc. Arată mai mult ca o combină agricolă”, a transmis canalul rusesc. Mesajul a fost distrubuit de Dmitri, administratorul site-ului War Translated.

Russian MoD published a video earlier today allegedly showing a Ka-52 heli firing at a "Leopard-2" tank, which they called "the first video evidence" of its kind.

However, the Russian Voienniy Osvedomitel channel recognized this to not be a Leopard-2, and not even a tank, but a… pic.twitter.com/ptiTvpxirH