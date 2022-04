Articol șocant despre ucraineni, publicat de agenția rusească de știri Ria Novosti: „O parte semnificativă a maselor de oameni, naziști pasivi, sunt complici”

Un articol de opinie pentru agenția de știri de stat RIA Novosti, intitulat „Ce ar trebui să facă Rusia cu Ucraina”, al expertului Timofei Sergeitsev a stârnit revolta opiniei publice occidentale. Acesta susține că "elita nazistă" a Ucrainei trebuie "lichidată" și că "masele nazificate" trebuie pedepsite prin intermediul războiului.

Francis Scarr, jurnalist BBC care se ocupă cu monitorizarea presei de stat din Rusia, a publicat mai multe fragmente din articolul scris de politologul pro-Kremlin. Redăm mai jos fragmente din articol.

An op-ed for state news agency RIA Novosti titled "What Russia should do with Ukraine" by pundit Timofei Sergeitsev has created quite a stir today

The rhetoric is truly horrific, even by the standards of what I'm used to seeing from pro-Kremlin media

Below are a few quotes: