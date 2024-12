Asasinarea generalului rus a fost transmisă în direct, în Ucraina. Ce pedeapsă riscă suspectul prins de FSB VIDEO

Asasinarea generalului rus Igor Kirillov și a asistentului său a fost transmisă în direct, în Ucraina, a acuzat FSB. Totodată, cotidianul rus Kommersant a transmis că a fost prins și un al doilea suspect, dar acest lucru încă nu a fost confirmat de autorități.

Moartea lui Igor Kirillov, comandantul trupelor CBRN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) ale Rusiei, ucis de o bombă care a explodat când ieșea din blocul în care locuia, a fost filmată din mai multe unghiuri. Camere de supraveghere au surprins momentul, în mod întâmplător. Totuși, o filmare a fost făcută intenționat. Este vorba de filmarea făcută de cameră video amplasată în portbagajul unei mașini parcate vizavi de bloc și îndreptată spre ieșirea din scară.

‼️ BREAKING: New video showing the moment General Kirillov and his assistant Polikarpov were blown up

The footage clearly shows that it was the scooter that exploded.

The explosion killed Igor Kirillov, head of the Radiation, Chemical and Biological Defense Forces of the… pic.twitter.com/3i8P59uPW0