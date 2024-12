Rusia a atacat Ucraina cu peste 100 de drone. Majoritatea nu au provocat pagube iar una a ieșit din țară

Forțele ruse au atacat Ucraina cu 103 drone kamikaze în noaptea de 21-22 decembrie 2024, a transmis aviația ucraineană, citată de Ukrainska Pravda. Dintre acestea, 52 au fost doborâte de unitățile ucrainene de apărare aeriană. Alte 44 de drone, care erau doar momeli, au dispărut de pe radar.

În plus, o dronă s-a îndreptat în direcția Belarus. Rușii au lansat o și rachetă balistică Iskander-M din Crimeea ocupată, deși ținta atacului nu este dezvăluită.

Rusia a lansat drone din direcțiile Briansk, Millerovo, Oriol, Kursk, Primorsko-Ahtarsk și din orașul ocupat Berdiansk.

S-a confirmat că dronele au fost doborâte în regiunile Poltava, Sumî, Harkov, Kiev, Cernihiv, Cerkasî, Kirovograd, Jîtomîr, Dnipropetrovsk, Herson, Nikolaev și Zaporijie.

Atacurile rusești au deteriorat sediile afacerilor, blocurilor de apartamente și proprietăților din districtele Herson, Nikolaev, Cernihiv, Sumî, Jîtomîr și Kiev, deși nu au fost raportate victime.

