Armata ucraineană a făcut public miercuri, 25 ianuarie, un nou videoclip cu momentul în care soldații au respins un atac rusesc.

În înregistrarea video apar mai multe blindate rusești care înaintează în coloană, în apropierea localității Vodiane din regiunea Donețk.

Tancurile au fost lovite de artileria și armele antitanc ale ucrainenilor.

În urma atacului, rușii au pierdut cel puțin cinci vehicule blindate și un pod mobil de asalt, folosit la forțarea cursurilor de apă.

#Ukraine: New footage of an attempted Russian attack that was repelled near Vodyane, #Donetsk Oblast shows even more losses: a Russian MTU armoured bridgelayer, 3 BMP-2 and at least 3 other armored vehicles were damaged/destroyed by the Ukrainian army.https://t.co/19CEeuLqHU pic.twitter.com/jbpsQrhv7N