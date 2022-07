Armata ucraineană a acuzat vineri seară Rusia că a lansat bombe cu fosfor asupra Insulei Şerpilor din Marea Neagră, la o zi după ce forţele Moscovei au anunțat că se retrag ”în semn de bunăvoință”, relatează AFP.

”În jurul orei 18.00, forţele armatei ruse au efectuat în două rânduri un atac aerian cu bombe cu fosfor asupra Insulei Şerpilor”, a scris pe Telegram şefului statului major ucrainean, Valerii Zalujnii.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Today, at about 18:00, a pair of Russian Su-30 aircraft twice launched an air strike with phosphorus bombs on Snake Island pic.twitter.com/ccqW3Jtyh0