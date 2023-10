Cel puțin 49 de oameni au murit joi, 5 octombrie, după ce rușii au atacat o cafenea şi un magazin din regiunea Harkov, scrie presa ucraineană.

Potrivit Ukrainskaia Pravda, bombardamentul ruşilor a vizat obiective civile din satul Groza, în raionul Kupiansk.

”În jurul orei 13:15 (ora locală şi a României), ruşii au bombardat o cafenea şi un magazin din satul Groza, raionul Kupiansk, unde se aflau mulţi civili. Salvatorii continuă să lucreze la faţa locului. Până în prezent, au fost scoase din dărâmături cadavrele a 48 de persoane decedate, inclusiv un băiat de 6 ani. Şase persoane, inclusiv un copil, au fost rănite. Medicii le acordă asistenţa necesară. Operaţiunile de salvare la faţa locului sunt în curs de desfăşurare”, a declarat şeful administraţiei regionale din Harkov, Oleh Sîniehubov.

La rândul său, parchetul regional a raportat că până la ora 16.00 se înregistrau 49 de morţi şi 7 răniţi.

⚡️ Death toll in shelling of #Hroza village in #Kharkiv region rises to 49, wounded - to 7, - Prosecutor General's Office of Ukraine. pic.twitter.com/7TMulek5LK