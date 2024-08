O nouă lovitură a ucrainenilor: Un feribot rusesc, scufundat lângă Crimeea. Ce încărcătură avea la bord VIDEO

Armata ucraineană a atacat un feribot rusesc, aflat în portul Kavkaz din apropiere de peninsula Crimeea, iar în urma atacului nava rusească s-a scufundat.

Evenimentul a fost relatat joi, 22 august 2024, de postul BBC, citat de G4 Media.

Feribotul ar fi avut la bord 30 de vagoane - cisternă pline cu carburant. La bordul navei s-ar fi aflat și 15 oameni, dar nu există informații despre situația lor.

„Ca urmare a avariilor suferite, feribotul s-a scufundat în apele portului Kavkaz. Nu există niciun focar de incendiu în port”, a precizat, pe rețeaua Telegram, serviciul operațional al regiunii ruse Krasnodar (sud-vest). Anterior, aceeași instituție anunța un atac al "regimului de la Kiev" împotriva navei rusești.

So, “Konto Trader”, the only big ferry that connected occupied the occupied Crimea with russia, is no more.

Jeez, what if something were to happen to the Crimea bridge now?#CrimeaIsUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/ovfwUbsRIP