Armata ucraineană a anunțat joi, 2 iunie, că a respins cinci atacuri ale invadatorilor ruși în regiunile Donețk și Lugansk. Luptele continuă în două zone, potrivit Obozrevatel.

În confruntări, rușii au pierdut cinci tancuri, trei sisteme de artilerie, două vehicule blindate de luptă și unități de apărare aeriană, precum și trei drone Orlan-10.

„Invadatorii au bombardat aproximativ 30 de așezări din regiunile Donețk și Lugansk, au distrus și avariat 52 de obiecte civile, inclusiv 42 de clădiri rezidențiale, două fabrici, o clădire administrativă și vehicule ale mai multor unități de pompieri și salvare de stat, un hangar. În urma bombardamentelor, cinci civili au fost uciși și șapte, răniți”, se arată în comunicatul armatei.

Video from the #Kharkiv region, which closely shows how shell hit the building.

📹: Truha news pic.twitter.com/d03rHrhHzD