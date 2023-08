Ucrainenii au atacat din nou Moscova. O clădire din cartierul de afaceri a fost lovită de o dronă VIDEO

O explozie a avut loc vineri dimineață, 18 august, la Centrul Expozițional din cartierul de afaceri din Moscova.

Deși mai multe filmări au surprins o dronă care a survolat Moscova, înainte de a exploda, Ministerul rus al Apărării susține că antiaeriana ar fi doborât aparatul înainte să lovească acoperișul clădirii.

Apărarea aeriană a distrus o dronă ucraineană care nu a provocat pagube sau victime, au declarat autorităţile, pe fondul creşterii numărului de astfel de atacuri care vizează capitala Rusiei, informează AFP.

”În această noapte, în timpul unei încercări de a atinge Moscova, forţele de apărare aeriană au distrus o dronă. Carcasa dronei a căzut în zona Centrului de expoziţii şi nu a provocat pagube semnificative clădirii”, a declarat primarul Serghei Sobianin.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, atacul a fost efectuat de Kiev la ora locală 04:00 (01:00 GMT) şi a vizat ”obiecte situate în Moscova şi regiunea Moscovei”.

❗️ Another drone attack on Moscow#Moscow residents are massively reporting the sounds of an explosion. Moscow Mayor Sobyanin said that a drone was shot down by air defense forces while attempting to fly over Moscow. The wreckage of the UAV fell in the area of Expocenter.

