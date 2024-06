Atac masiv cu drone ucrainene în Krasnodar, Crimeea şi Volgograd. O persoană a murit FOTO/VIDEO

Armata rusă anunţă că a neutralizat în noaptea de joi spre vineri, 21 iunie, 114 drone ucrainene care au vizat mai ales Crimeea şi regiunea Krasnodar (sud), unde o persoană a fost ucisă, potrivit autorităţilor locale, relatează AFP.

Sisteme ruse de apărare antiaeriană au interceptat şi distrus 70 de drone în Crimeea, 43 de drone în regiunea Krasnodar şi una în regiunea Volgograd, precizează într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

🇺🇦🇷🇺 114 Ukrainian drones attacked Russia this night.

70 UAVs were shot down/intercepted over Crimea and the Black Sea, another 43 UAVs over the Krasnodar Territory and one drone over the Volgograd Region.

-> This is the official statistics, judge yourself how truthful it is.… pic.twitter.com/SqlQsYYNeD