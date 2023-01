Momentul când zeci de mercenari Wagner sunt nimiciți în tranșee, în apropierea orașului ucrainean Soledar VIDEO

Trupele ucrainene au făcut public un nou videoclip cu momentul unui atac asupra mai multor mercenari Wagner, în zona orașului Soledar.

Potrivit imaginilor filmate din dronă, distribuite și de Euromaidan Press, mercenarii au fost surprinși în tranșee.

”Artileria ucraineană a eliminat 25 de membri Wagner într-o singură tranșee în direcția Soledar, în Donbas”, se arată în mesajul care însoțește filmarea. Sursa citată mai precizează că atacul a fost condus de Brigada 45 de Artilerie a Ucrainei.

Ukrainian artillery eliminated 25 Wagner troops in a single trench in the Soledar direction in Donbas.

"Precise artillery fire thwarted enemy attack on the positions of our soldiers. Saving the blood of the infantry!" Ukraine's 45 artillery brigade wrotehttps://t.co/ldnp6DH13a pic.twitter.com/jMm9CyLocG