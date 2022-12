Ucraina a lansat un nou atac cu rachetă asupra unei baze militare din Rusia. Anunțul Moscovei VIDEO

Mai multe explozii s-au auzit luni noapte în orașul rus Klințî și satul Klimovo, din regiunea Briansk.

Guvernatorul regiunii, Alexander Bogomaz, a precizat că armata ucraineană a lansat un atac cu rachetă asupra orașului care găzduiește o bază militară, relatează SkyNews.

Potrivit acestuia, nu s-au înregistra victime sau pagube materiale semnificative.

Racheta trasă de ucraineni a fost distrusă de sistemele rusești de apărare aeriană, dar fragmentele sale au căzut pe teritoriul zonei industriale, a mai spus oficialul rus.

Heavy explosions reported in #Bryansk region

Local media report that the explosions took place on the territory of a military unit.

According to them, it is about the town of Klintsy and the village of Klimovo which located near the border with #Belarus and #Ukraine.

📰 SOTA pic.twitter.com/Ut00JHUzTT