Rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului: ”În timp ce oamenii dormeau”

Rușii au lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului: ”În timp ce oamenii dormeau”
Bloc din Kiev distrus FOTO X/ Віталій Кличко

Rusia a lansat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 septembrie, un atac „masiv” asupra Ucrainei, anunţă autorităţile de la Kiev, subliniind că sute de drone şi rachete au provocat cel puţin zece răniţi în capitală şi în oraşul Zaporojie, relatează AFP.

„Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone şi rachete au distrus clădiri rezidenţiale şi au provocat victime civile”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andriï Sîbiga, pe reţeaua de socializare X.

Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a raportat şase răniţi, dintre care cinci au fost spitalizaţi după un atac „masiv”. Oraşul Zaporojie (sud-est) a fost lovit „de cel puţin patru ori”, potrivit guvernatorului regiunii omonime, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniţi.

Polonia îşi mobilizează aviaţia în mod „preventiv”

Kievul acuză Moscova că a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Energodar, cea mai mare din Europa, şi că încearcă să o conecteze la reţeaua rusă, în ciuda riscurilor de securitate. Infrastructura a fost cucerită în martie 2022 de trupele ruse.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat, duminică dimineaţă, că 41 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopţii.

În vestul Ucrainei, Polonia vecină a anunţat că îşi mobilizează aviaţia în mod „preventiv” după incursiunile în spaţiul său aerian a aproximativ douăzeci de drone ruseşti şi a trei avioane de luptă în spaţiul aerian eston în mai puţin de două săptămâni.

