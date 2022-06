Momentul atacului de luni, 27 iunie, asupra mall-ului din orașul ucrainean Kremenciuk a fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un parc aflat în apropiere.

În imagini se poate observa amploarea bombardamentului și disperarea oamenilor.

Un bărbat se aruncă în apă pentru a se salva, iar mai multe persoane fug cu copiii în brațe pentru a-i proteja.

The moment of the explosion after the missile attack on the Amstor mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/jwRavuyqtX