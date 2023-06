Rușii au atacat din nou cu rachete orașul natal al lui Zelenski. Cel puțin șase oameni au murit și zeci au fost răniți VIDEO/FOTO

Rușii au lansat luni noapte un atac masiv asupra oraşului Krivoi Rog din regiunea Dnipropetrovsk, din centrul Ucrainei, una dintre rachete lovind o clădire rezidenţială, transmite EFE.

Şeful administraţiei militare din regiune, Serhii Lisak, a declarat pe canalul său Telegram că ruşii ”au comis un alt act terorist împotriva zonelor rezidenţiale. Toată noaptea. Crud. Există morţi şi răniţi”.

Lisak a îndemnat populaţia să nu ignore sirenele de alarmă aeriană, deoarece situaţia este ”încă foarte periculoasă".

#RussiaIsATerroristState#Russia killed at least three people and injured 25 more in attack on a residential building in Kryvyi Rih last night.

There are people under the rubble, the rescue operation continues. pic.twitter.com/J67X3BiqdD