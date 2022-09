Răzbunarea lui Putin pentru eșecul de pe front. 8 rachete, lansate asupra orașului natal al lui Zelenski VIDEO

Rusia a lansat miercuri, 14 septembrie, opt rachete asupra orașului ucrainean Krivoi Rog, din sudul-estul țării, relatează The Guardian.

Potrivit oficialilor ucraineni, rachetele au vizat structurile hidraulice.

În urma daunelor provocate, nivelul apelor râului Inguleț a început să crească, reprezentând o amenințare serioasă pentru oraș.

”Astăzi, forțele rusești și-au trimis numărul maxim de arme asupra unor structuri hidrotehnice”, a scris pe Twitter Kirilo Timoşenko, şeful adjunct al administraţiei prezidenţiale de la Kiev.

8 Russian rocket strikes on Kryvyi Rih today. Rockets were directed at hydraulic structures. This caused water level of Inhulets river to increase, threatening the city. Russia obviously wants to cause a crisis situation, - deputy head of Presidential office Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/t7jf6E1qT0 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 14, 2022

El a adăugat: ”Scopul este evident - o încercare de a crea o situație de urgență. Nu e important pentru ei dacă oamenii vor rămâne fără apă sau dacă orașul va fi sub ape.”

Oficialul ucrainean a catalogta atacul ca fiind ”un act terorist”.

Krivoi Rog este orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski.

The consequences of the Russian shelling of the dam in Kryvyi Rih. pic.twitter.com/u5Ksakwm6x — NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2022

În alte imagini se pote vedea că apele crescute ale râului Inguleț au măturat deja un pod din oraș.

The current situation in Kryvyi Rih The level of the Inhulets River continues to rise The city also has problems with mobile communications pic.twitter.com/DEzWfDfNuF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 14, 2022

”Eșuând pe câmpul de luptă, teroriștii încearcă în mod repetat să provoace crize umanitare și să atace infrastructura civilă”, a transmis și Maria Andeeva.

At 5 pm Russia fired eight cruise missiles at waterworks in Kryvyi Rih, Zelensky's hometown. Failing at the battlefield, terrorists repeatedly try to provoke humanitarian crisis and attack civilian infrastructure. pic.twitter.com/jDVLL3xi4J — Maria Avdeeva (@maria_avdv) September 14, 2022

