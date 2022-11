Rușii au atacat cu rachete Hersonul, oraș din care au fugit. Cel puțin 4 oameni au murit VIDEO

Cel puţin patru persoane au fost ucise joi, 24 noiembrie, într-un bombardament rus care a vizat oraşul Herson, în sudul Ucrainei, relatează AFP.

În urma atacului au mai fost rănite zece persoane.

Potrivit guvernatorului militar al Hersonului, Iaroslav Ianuşevici, rușii au atacat un cartier locuit cu lansatoare multiple de rachetă.

Local media publish videos of fires after shellings👇 pic.twitter.com/rRhJpALx0A

Potrivit acestuia, un imobil mare a luat loc.

A fire broke out in #Kherson after shelling. A residential building is on fire. pic.twitter.com/kc9tuUgVWT