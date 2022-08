Rusia a reluat atacurile asupra Odesei. Un complex turistic şi mai multe clădiri rezidenţiale, distruse de rachete de croazieră VIDEO/FOTO

Cel puţin patru persoane au fost rănite miercuri, 17 august, în urma unui atac al forţelor ruse cu rachete de croazieră asupra regiunii Odesa, în sudul Ucrainei, la primele ore ale dimineţii, a comunicat Comandamentul operaţional Sud al forţelor de apărare ucrainene, citat de EFE.

Rachete de tipul X-22 au fost lansate de bombardiere Tu-22, potrivit unui comunicat postat de Comandamentul Sud pe pagina sa de Facebook, în care menţionează că patru civili au avut nevoie de asistenţă medicală în urma atacului.

În urma acestui atac a fost lovit un complex turistic de coastă şi mai multe clădiri rezidenţiale din apropiere, unde s-au propagat incendii, conform Comandamentului operaţional Sud.

This is how the recreation center in #Zatoka, #Odesa region looks now, which was hit by several rocket attacks of the #Russian occupiers during the night. pic.twitter.com/HcFFffT8iL