Mai multe rachete rusești au lovit joi, 28 iulie, o școală de aviație din orașul Kropîvnîţkîi, situat în centrul Ucrainei, relatează The Guardian.

Din primele informații, cinci oameni au murit și 25 au fost răniți.

Rachetele au lovit hangarele școlii de aviație.

”Cinci persoane au fost ucise în urma atacului cu rachete care a avut loc la Kropîvnîţkîi, la ora 12.22. Alte 25 de persoane au fost rănite, dintre care 12 sunt militari şi 13 civili”, a anunțat şeful administraţiei regionale Kirovohrad, Andrii Raikovici.

5 dead and 25 injured as a result of today's rocket strikes on Kropyvnytskyi, head of the UVA Rajkovich told the media

Where exactly the missiles landed was not specified.