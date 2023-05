Rușii au atacat cu rachete un spital din Dnipro. Un om a murit și cel puțin 15 au fost răniți VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 26 mai, că cel puţin o persoană a fost ucisă şi 15 au fost rănite într-un atac rus care a lovit o clinică în Dnipro, oraş mare în zona central-estică a țării, relatează Reuters.

„Teroriştii ruşi îşi confirmă încă o dată statutul de luptători împotriva a tot ceea ce este uman şi onest. Trebuie să-i învingem irevocabil şi cât mai curând posibil pe aceşti neoameni. Pentru că timpul nostru este al oamenilor noştri. Iar poporul nostru este cel mai preţios lucru din Ucraina”, a scris Zelenski pe Twitter, postând o înregistrare video în care se pot vedea clădiri puternic avariate, deasupra cărora se ridică nori denşi de fum negru.

Another 🇷🇺 missile attack, another crime against humanity as such. The buildings of a psychological clinic and a veterinary clinic in the city of Dnipro were destroyed. As of now, one person was killed and 15 were wounded. The shelling aftermath is being eliminated and the… pic.twitter.com/D0bYBPByjn