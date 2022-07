Două mari universități din Ucraina, bombardate de Rusia: au fost lovite de zece rachete de croazieră VIDEO

Un nou atac cu rachete a fost lansat vineri dimineață, 15 iulie, de trupele rusești în Ucraina.

Alerta aeriană a fost anunţat la ora locală 07:47, notează Ukrinform.

Primarul oraşului, Oleksandr Senkevici, a transmis pe contul de Telegram că pe teren acţionează echipe de intervenţie şi de salvare. Edilul a anunțat că, din primele informații, două persoane au fost rănite

Ținta atacului au fost două universități din orașul Nikolaiev, din sudul țării.

Una dintre acestea este Universitatea de Construcții Navale. Din primele informații, în clădire se aflau inclusiv soldați din Garda Națională a Ucrainei.

The moment a rocket hit one of the universities in Mykolaiv this morning. pic.twitter.com/pHFb65cUwS

Potrivit autorităților ucrainene, asupra clădirilor au fost trase zece rachete de croazieră.

Vitaliy Kim announced new attacks on Mykolaiv. He posted a video of the arrivals by the National University of Shipbuilding. pic.twitter.com/I7VmC9ujtG